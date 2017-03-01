عاجل وهام للمغاربة: توقف حركة السير في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وشمال تكنوبوليس غدا الأربعاء ﻿

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف، غدا الأربعاء، توقفا في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وشمال تكنوبوليس لمدة أربع ساعات (من الساعة الواحدة صباحا إلى

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف، غدا الأربعاء، توقفا في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وشمال تكنوبوليس لمدة أربع ساعات (من الساعة الواحدة صباحا إلى الخامسة صباحا)، بسبب أشغال وضع ممر علوي للراجلين.

وأضافت الشركة، في بلاغ لها، أن مستعملي الطريق السيار المداري للرباط مدعوون بالتالي للمرور عبر تجزئة سلا الجديدة (شارع أبي رقراق).

وأوضحت أنها عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل انسيابية أفضل لحركة السير، موجهة اعتذارها عن الإزعاج الذي سيحصل جراء هذه الأشغال والتي تتوخى تعزيز السلامة على الطريق السيار.

وللمزيد من المعلومات، دعت الشركة مستعملي الطريق السيار للاتصال بالرقم 5050.