الديستي يسقط شبكة إجرامية خطيرة أفرادها مقنعون بمدينة طنجة سرقوا مليار سنتيم ﻿

"شوف تيفي"+"و م ع"
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و 33 سنة،وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ارتكاب عمليات السرقة الموصوفة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث ، فإن المشتبه فيهما ارتكبا ، في الثالث من شهر أبريل الجاري، عملية سرقة بالكسر من داخل شركة للمواد الغذائية بمنطقة العيايدة بضواحي سلا ، وتمكنا من الاستيلاء على خزنة حديدية كانت تحتوي على مبلغ مليون درهم ، كما ارتكبا عمليات مماثلة استهدفت إحداهما شركة للمواد الاستهلاكية بمدينة مكناس، وعمليتين بضواحي طنجة في 2015.
وأضاف أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية ، أسفرت عن حجز مبلغ مالي من عائدات عمليات السرقة قدره 936 ألف و 935 درهما وسيارة ومواد وتجهيزات تستعمل في التنفيذ المادي لعمليات السرقة ، من قبيل أقنعة لإخفاء معالم الوجه ، وآلة لتذويب الحديد ، وأحبال تستعمل في التسلق ، بالإضافة إلى معدات حديدية تستخدم في كسر الأقفال .
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
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