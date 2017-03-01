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الديستي يسقط شبكة إجرامية خطيرة أفرادها مقنعون بمدينة طنجة سرقوا مليار سنتيم

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 15:02 الديستي يسقط شبكة إجرامية خطيرة أفرادها مقنعون بمدينة طنجة سرقوا مليار سنتيم | حوادث و حقوق
الديستي يسقط شبكة إجرامية خطيرة أفرادها مقنعون بمدينة طنجة سرقوا مليار سنتيم
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و 33 سنة،وذلك للاشتباه

"شوف تيفي"+"و م ع"

 تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و 33 سنة،وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ارتكاب عمليات السرقة الموصوفة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث ، فإن المشتبه فيهما ارتكبا ، في الثالث من شهر أبريل الجاري، عملية سرقة بالكسر من داخل شركة للمواد الغذائية بمنطقة العيايدة بضواحي سلا ، وتمكنا من الاستيلاء على خزنة حديدية كانت تحتوي على مبلغ مليون درهم ، كما ارتكبا عمليات مماثلة استهدفت إحداهما شركة للمواد الاستهلاكية بمدينة مكناس، وعمليتين بضواحي طنجة في 2015.

وأضاف أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية ، أسفرت عن حجز مبلغ مالي من عائدات عمليات السرقة قدره 936 ألف و 935 درهما وسيارة ومواد وتجهيزات تستعمل في التنفيذ المادي لعمليات السرقة ، من قبيل أقنعة لإخفاء معالم الوجه ، وآلة لتذويب الحديد ، وأحبال تستعمل في التسلق ، بالإضافة إلى معدات حديدية تستخدم في كسر الأقفال .

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

 

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