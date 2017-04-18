بالصور..هكذا تفاعل المجرد مع عشاقه داخل المحكمة العليا بباريس+تفاصيل جديدة بخصوص السراح المؤقت ﻿

نشر موقع ''أطلس آنفو'' الفرنسي صورا للفنان المغربي سعد المجرد وهو محاط بمجموعة من معجبيه وعشاقه داخل المحكمة العليا بباريس.

"شوف تيفي"

نشر موقع "أطلس آنفو" الفرنسي صورا للفنان المغربي سعد المجرد وهو محاط بمجموعة من معجبيه وعشاقه داخل المحكمة العليا بباريس.

وعلاقة بقضية المجرد فقد أكد مصدر "شوف تيفي" أن السراح الذي حصل عليه المجرد مشروط ، موضحا أن هذا الأخير سيجد نفسه مقيدا بالالتزام بالعديد من الشروط واجتناب القيام ببعض المخالفات.

وأضاف المصدر ذاته أن قاضي الحريات منح السراح لسعد المجرد مقابل وضعه السوار الإلكتروني والتجول بحرية نهارا بالمنطقة التي يقطن بها بباريس، بالإضافة إلى حصوله على حرية الخروج ليلا في مساحة لا تتجاوز 30 متر مربع عن مكان إقامته.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة، أيدت صباح اليوم الثلاثاء قرار قاضي الحريات الذي مكن سعد المجرد الأسبوع الماضي من السراح المؤقت.