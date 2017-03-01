انفراد: بعد تورطها في قتل زوجها.. أرملة البرلماني مرداس فقدت أكثر من 20 كيلو من وزنها داخل سجن عكاشة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ''وفاء'' أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس فقدت الكثير من وزنها بسبب عدم تقبلها لوضعها الحالي.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" أن "وفاء" أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس فقدت الكثير من وزنها بسبب عدم تقبلها لوضعها الحالي.

و قالت مصادرنا القريبة من عائلة وفاء، إن الأخيرة فقدت حوالي 20 كيلو من وزنها بعد دخولها في أزمة نفسية حادة و عدم قدرتها على تحمل وضعها الحالي داخل سجن عكاشة.

وكشفت مصادر أن وفاء "كتاكل باش تعيش.." فقط مضيفة أن وضعها الصحي في تراجع.

و تتابع وفاء مرداس بتهمة تكوين عصابة و القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد رفقة عشيقها هشام مشتري و شوافة اسباتة و ابن أخ مشتري.