انفراد: بعد تورطها في قتل زوجها.. أرملة البرلماني مرداس فقدت أكثر من 20 كيلو من وزنها داخل سجن عكاشة ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي" أن "وفاء" أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس فقدت الكثير من وزنها بسبب عدم تقبلها لوضعها الحالي.
و قالت مصادرنا القريبة من عائلة وفاء، إن الأخيرة فقدت حوالي 20 كيلو من وزنها بعد دخولها في أزمة نفسية حادة و عدم قدرتها على تحمل وضعها الحالي داخل سجن عكاشة.
وكشفت مصادر أن وفاء "كتاكل باش تعيش.." فقط مضيفة أن وضعها الصحي في تراجع.
و تتابع وفاء مرداس بتهمة تكوين عصابة و القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد رفقة عشيقها هشام مشتري و شوافة اسباتة و ابن أخ مشتري.
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