صور جديدة للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى والأمير مولاي الحسن بميامي الأمريكية ﻿

نشر المهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس قبل قليل من يومه الثلاثاء على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورا جديدة للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى والأمير مولاي الحسن والتي تم التقاطها

"شوف تيفي"

نشر المهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس قبل قليل من يومه الثلاثاء على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورا جديدة للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى والأمير مولاي الحسن والتي تم التقاطها لهم بميامي الأمريكية.

وتفاعل النشطاء مع هذه الصورة، حيث عبر المغاربة عن إعجابهم الكبير بها، متمنين عطلة هادئة وممتعة للملك محمد السادس ولأسرته الشريفة.

ومن جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة للتعبير عن فخرهم الكبير بالملك محمد السادس وبالتواضع الكبير الذي يظهره خلال لقائه مع المغاربة في مختلف بقاع العالم.