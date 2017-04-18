بالصور..الفنانة المغربية مريم حسين تنشر صورها بميامي..وهكذا كانت ردت فعل الملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن عندما شاهدا رضيعتها ﻿

نشرت الفنانة المغربية مريم حسين على ''السناب شات'' صورا لها رفقة الملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن عقب لقائها بهما في ميامي الأمريكية.

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة المغربية مريم حسين على "السناب شات" صورا لها رفقة الملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن عقب لقائها بهما في ميامي الأمريكية.

وظهر الملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن سعيدين خلال تفاعلهما مع رضيعة مريم حسين التي أخفت وجهها بواسطة بعض الرسوم.

وكتبت مريم في الصورة التي جمعتها بالملك محمد السادس "ملكنا محمد السادس الله يحفظ لينا قمة التواضع..الله يطولنا بعمرك وشعارنا دائما الله الوطن الملك".