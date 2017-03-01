عاجل.. ضربة قاضية لتنظيم الدولة الإسلامية بعد اعتقال زعيمها الشهير ﻿

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية قبل قليل من يومه الثلاثاء أن المكتب الإعلامي للأمين العام للدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات، أعلن أن لديه معلومات وصفها بالدقيقة عن اعتقال أبو بكر البغدادي زعيم

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية قبل قليل من يومه الثلاثاء أن المكتب الإعلامي للأمين العام للدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات، أعلن أن لديه معلومات وصفها بالدقيقة عن اعتقال أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بشمال سوريا.



وأضافت الوكالة أن بيانا للمكتب على موقع الإنترنت، قال إن الاعتقال المحتمل جرى نتيجة عملية رصد قامت بها "الاستخبارات السورية والروسية"، وإنها جاءت عقب مغادرة "البغدادي" القسرية لمدينة الموصل العراقية نتيجة مطاردة قوات الحشد الشعبي له في الـ2 أبريل 2017 ودخوله إلى الحدود السورية.



وذكر "سبوتنيك" أن هذا الإعلان جاء عقب ظهور تصريحات ترجح هروب زعيم تنظيم الدولة الإسلامية إلى شمال سوريا بعد ازدياد الضغط العسكري على معقل التنظيم الإرهابي في مدينة الموصل بالعراق.