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قيادي بـ''البوليساريو'' يهدد مجددا بالعودة للحرب

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 13:57 قيادي بـالبوليساريو يهدد مجددا بالعودة للحرب | بوليتيك
قيادي بـ''البوليساريو'' يهدد مجددا بالعودة للحرب
بعد الاتهامات التي وجهها المغرب، في الآونة الأخيرة، لجبهة '' البوليساريو'' الانفصالية، بالسعي نحو ''استفزازه'' عبر الإقدام على مجموعة من الخطوات ''التصعيدية'' بمنطقة '' الكركرات''، رغم قرار المغرب

شوف تيفي

بعد الاتهامات التي وجهها المغرب، في الآونة الأخيرة، لجبهة '' البوليساريو'' الانفصالية، بالسعي نحو ''استفزازه'' عبر الإقدام على مجموعة من الخطوات ''التصعيدية'' بمنطقة '' الكركرات''، رغم قرار المغرب الانسحاب الأحادي من المنطقة، آخرها قيام ميلشيات من الجبهة بمنع سائقي الشاحنات المغربية من المرور في العبور الحدودي.

ولوح ما يوصف بـ ''منسق'' الجبهة الانفصالية محمد خداد، بالعودة إلى الحرب، قائلا في تصريح له لـ '' قدس بريس''، إن '' جمود المفاوضات يُهدد استقرار وأمن المنطقة''.

وتوقع في حديث خاص لـ "قدس برس"، يومه الثلاثاء 18 أبريل 2017، أن يعين أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مبعوثا جديدا له خلفا للمبعوث الأممي السابق المنتهية ولايته كريستوفر روس.

والغريب في الأمر أنه رغم الخطوات التصعيدية الواضحة التي اتخذتها الجبهة الانفصالية، إلا أن خداد حاول رمي الكرة في ملعب المغرب كعادته .

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شوف تيفي المغرب البوليساريو المينورسو الحرب الكركرات الأمم المتحدة إطلاق النار

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