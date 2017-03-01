عاجل.. فرنسا تنجو من عملية إرهابية يوم الانتخابات الرئاسية ﻿

كشفت وكالة ''روتيرز'' أن مصادر قضائية فرنسية، قالت اليوم الثلاثاء إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على رجلين في مدينة مرسيليا بجنوب البلاد للاشتباه بأنهما خططا لهجوم أثناء انتخابات الرئاسة المقررة

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "روتيرز" أن مصادر قضائية فرنسية، قالت اليوم الثلاثاء إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على رجلين في مدينة مرسيليا بجنوب البلاد للاشتباه بأنهما خططا لهجوم أثناء انتخابات الرئاسة المقررة يوم الأحد.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن مصدرا بالشرطة ذكر أنها كانت تلاحق الاثنين منذ نهاية الأسبوع الماضي واعتقلتهما بفارق دقائق في المدينة الساحلية الواقعة بجنوب شرق فرنسا.

وأضافت ذات الوكالة أن المعتقلين تبنيا الفكر الإسلامي المتطرف أثناء فترة أمضياها في السجن، ولا تزال عملية تفتيش شقة مستأجرة مستمرة إلى حدود اللحظة .