 عاجل.. فرنسا تنجو من عملية إرهابية يوم الانتخابات الرئاسية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما قررته ابتدائية البيضاء في ملف سوق المصير بسيدي مومن | حوادث و حقوق

هذا ما قررته ابتدائية البيضاء في ملف سوق ''المصير'' بسيدي مومن

عاجل.. شاب يهدد بالانتحار خلال محاولة رجال الشرطة اعتقاله بوجدة | حوادث و حقوق

عاجل.. شاب يهدد بالانتحار خلال محاولة رجال الشرطة اعتقاله بوجدة

سكـوب.. ولد لفشوش لي مْحيح و سكران فالفيراري من عائلة سياسية شهيرة في الصحراء المغربية...وهاشكون هي | حوادث و حقوق

سكـوب.. ولد لفشوش لي مْحيح و سكران فالفيراري من عائلة سياسية شهيرة في الصحراء المغربية...وهاشكون هي

التليدي يرد على العثماني: رئيس الحكومة لم يخبرنا بدخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة | بوليتيك

التليدي يرد على العثماني: رئيس الحكومة لم يخبرنا بدخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة

عاجل وهام للمغاربة: توقف حركة السير في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وشمال تكنوبوليس غدا الأربعاء | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة: توقف حركة السير في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وشمال

الديستي يسقط شبكة إجرامية خطيرة أفرادها مقنعون بمدينة طنجة سرقوا مليار سنتيم | حوادث و حقوق

الديستي يسقط شبكة إجرامية خطيرة أفرادها مقنعون بمدينة طنجة سرقوا مليار سنتيم

بالصور..هكذا تفاعل المجرد مع عشاقه داخل المحكمة العليا بباريس+تفاصيل جديدة بخصوص السراح المؤقت | ثقافة و فنون

بالصور..هكذا تفاعل المجرد مع عشاقه داخل المحكمة العليا بباريس+تفاصيل جديدة بخصوص السراح المؤقت

انفراد: بعد تورطها في قتل زوجها.. أرملة البرلماني مرداس فقدت أكثر من 20 كيلو من وزنها داخل سجن عكاشة | حوادث و حقوق

انفراد: بعد تورطها في قتل زوجها.. أرملة البرلماني مرداس فقدت أكثر من 20 كيلو من وزنها داخل سجن عكاشة

صور جديدة للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى والأمير مولاي الحسن بميامي الأمريكية | بوليتيك

صور جديدة للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى والأمير مولاي الحسن بميامي الأمريكية

براغماتية ملك وقمة بحر ميت

عاجل.. فرنسا تنجو من عملية إرهابية يوم الانتخابات الرئاسية

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 13:46 عاجل.. فرنسا تنجو من عملية إرهابية يوم الانتخابات الرئاسية | دولي
عاجل.. فرنسا تنجو من عملية إرهابية يوم الانتخابات الرئاسية
كشفت وكالة ''روتيرز'' أن مصادر قضائية فرنسية، قالت اليوم الثلاثاء إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على رجلين في مدينة مرسيليا بجنوب البلاد للاشتباه بأنهما خططا لهجوم أثناء انتخابات الرئاسة المقررة

"شوف تيفي"

 كشفت وكالة "روتيرز" أن مصادر قضائية فرنسية، قالت اليوم الثلاثاء إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على رجلين في مدينة مرسيليا بجنوب البلاد للاشتباه بأنهما خططا لهجوم أثناء انتخابات الرئاسة المقررة يوم الأحد.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن مصدرا بالشرطة ذكر أنها كانت تلاحق الاثنين منذ نهاية الأسبوع الماضي واعتقلتهما بفارق دقائق في المدينة الساحلية الواقعة بجنوب شرق فرنسا.

وأضافت ذات الوكالة أن المعتقلين تبنيا الفكر الإسلامي المتطرف أثناء فترة أمضياها في السجن، ولا تزال عملية تفتيش شقة مستأجرة مستمرة إلى حدود اللحظة .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الوكالة البريطانية مرسيليا فرنسا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. ضربة قاضية لتنظيم الدولة الإسلامية بعد اعتقال زعيمها الشهير | دولي

عاجل.. ضربة قاضية لتنظيم الدولة الإسلامية بعد اعتقال زعيمها الشهير

بلجيكا تشرع في ترحيل عشرات المهاجرين المغاربة بعد شكاية القنصلية المغربية | دولي

بلجيكا تشرع في ترحيل عشرات المهاجرين المغاربة بعد شكاية القنصلية المغربية

خطير.. FBI تخصص مكافأة مالية كبيرة لمن يبحث عن السفاح الذي قتل 13 شخصا و قام ببث جرائمه عبر الفايسبوك | دولي

خطير.. ''FBI'' تخصص مكافأة مالية كبيرة لمن يبحث عن السفاح الذي قتل 13 شخصا و قام ببث جرائمه عبر الفايسبوك

عاجل.. سقوط طائرة عسكرية أمريكية في أحد الملاعب .. وهذه هي الحصيلة | دولي

عاجل.. سقوط طائرة عسكرية أمريكية في أحد الملاعب .. وهذه هي الحصيلة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو من مراكش.. أماندا ترقص على أغنية لِهبة المشاركة في برنامج أراب كوت تالنت | بــووز
منذ 22 دقيقة

بالفيديو من مراكش.. أماندا ترقص على أغنية لِهبة المشاركة في برنامج أراب كوت تالنت

أول فيديو لسعد لمجرد من داخل قصر العدالة بباريس و المحامي كعا من المعجبات ديال سعد..شوفو أشنو دار ليهم | قنوات أخرى

أول فيديو لسعد لمجرد من داخل قصر العدالة بباريس و المحامي كعا من المعجبات ديال سعد..شوفو أشنو دار ليهم

سارق محترف شفر سكوتر بشارع محمد السادس كراج علال درب السلطان أمام قهوة دبي‎ | قنوات أخرى

سارق محترف شفر سكوتر بشارع محمد السادس كراج علال درب السلطان أمام قهوة دبي‎

بالفيديو.. الطفل المغربي الذي ألهب الفيسبوك.. غايحَمّقْ الأستاذة ديالو | قنوات أخرى

بالفيديو.. الطفل المغربي الذي ألهب الفيسبوك..'' غايحَمّقْ الأستاذة ديالو ''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذا ما قررته ابتدائية البيضاء في ملف سوق المصير بسيدي مومن | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

هذا ما قررته ابتدائية البيضاء في ملف سوق ''المصير'' بسيدي مومن

عاجل.. شاب يهدد بالانتحار خلال محاولة رجال الشرطة اعتقاله بوجدة | حوادث و حقوق

عاجل.. شاب يهدد بالانتحار خلال محاولة رجال الشرطة اعتقاله بوجدة

سكـوب.. ولد لفشوش لي مْحيح و سكران فالفيراري من عائلة سياسية شهيرة في الصحراء المغربية...وهاشكون هي | حوادث و حقوق

سكـوب.. ولد لفشوش لي مْحيح و سكران فالفيراري من عائلة سياسية شهيرة في الصحراء المغربية...وهاشكون هي

التليدي يرد على العثماني: رئيس الحكومة لم يخبرنا بدخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة | بوليتيك

التليدي يرد على العثماني: رئيس الحكومة لم يخبرنا بدخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة

﻿ ﻿
أمس 22:34 GMT

عاجل و بالصور.. ولد لفشوش دار اكسيدة بالفيراري و هو في حالة غير طبيعية و هاز ''الشومبانيا''

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.