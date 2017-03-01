عاجل و انفراد.. هذه حقيقة فيديو ولد لفشوش لي مْحيح و سكران فالفيراري وها شكون الوالد ديالو+فيديو ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر جيدة الاطلاع داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، أن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع ليلة الاثنين- الثلاثاء، بمواقع التواصل الاجتماعي يعود لشاب مغربي ينتمي لعائلة سياسية

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" من مصادر جيدة الاطلاع داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، أن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع ليلة الاثنين- الثلاثاء، بمواقع التواصل الاجتماعي يعود لشاب مغربي ينتمي لعائلة سياسية معروفة بإحدى مدن الصحراء المغربية.

و قالت ذات المصادر إن حمزة الذي ظهر في الفيديو ،ابن أخ برلماني مشهور عن حزب الاتحاد الاشتراكي بإحدى مدن الصحراء المغربية غير مقيم في المغرب و يتابع دراسته في الديار الأوروبية.

وقد تم ليلة الإثنين-الثلاثاء، تسريب فيديو يعود لحمزة وهو يسوق سيارته الفيراري في حالة سكر طافح و يتباهى بقنينة الشامبانيا في شوارع الرباط.