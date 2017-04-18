مثير وبالفيديو.. فنان مغربي معروف دْخل طول وعرض في ولد لفشوش اللي دار روينة فالشارع بالفيراري ﻿

نشر الفنان المغربي محمد الشوبي على حسابه بالفايسبوك مقطع الفيديو الذي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شاب مغربي وهو في حالة سكر طافح قبل أن يتسبب في حادثة سير خطيرة .

"شوف تيفي"

نشر الفنان المغربي محمد الشوبي على حسابه بالفايسبوك مقطع الفيديو الذي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شاب مغربي وهو في حالة سكر طافح قبل أن يتسبب في حادثة سير خطيرة .



وعبر الشوبي عن غضبه الشديد من التصرفات التي قام بها هذا الشاب، حيث كتب إلى جانب الفيديو "مستحدثي النعمة هم رمز الفساد .."



وتفاعل عشاق الشوبي مع الفيديو والتدوينة، حيث طالب الجميع المصالح والأجهزة الأمنية بوضع حد للتصرفات الصبيانية التي يقوم بها "ولا الفشوش"، موضحين أن العديد منهم وبسبب طيشهم وإدمانهم على الكحول والمخدرات تسببوا في حوادث سير خطيرة راح ضحيتها مواطنون أبرياء.