عاجل..مختل عقلي يقتل شابا في عمر الزهور بمدينة الحسيمة+صور الضحية والقاتل ﻿

"شوف تيفي"
اهتز دوار تمانسيت بمدينة الحسيمة، اليوم الثلاثاء على وقع جريمة قتل مروعة، بطلها مختل عقلي أجهز على شاب بواسطة السلاح الأبيض.
وحسب مصادر محلية حسيمية فإن الضحية المسمى "ي.ز" كان يدرس في معهد الفندقة والسياحة بالحسيمة، غادر منزل أسرته صباح اليوم الثلاثاء قبل أن يتفاجأ بمختل عقلي يباغته ويوجه له طعنة قاتلة على مستوى القلب أردته قتيلا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المختل العقلي فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات.
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