بعد إطلاق سراحه سعد.. المحامي ''الوحش'' يعطى تعليمات صارمة لسعد لمجرد وعائلته وها شنو قال ليهم ﻿

كشفت وكيلة أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد بباريس ، إيمان الخميسي، أن المحامي الفرنسي ايريك موريتي الملقب بالوحش أعطى تعليمات صارمة للفنان المغربي سعد لمجرد و عائلته بعدم الإدلاء بأي تصريح بخصوص

شوف تيفي:م غ

كشفت وكيلة أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد بباريس ، إيمان الخميسي، أن المحامي الفرنسي ايريك موريتي الملقب بالوحش أعطى تعليمات صارمة للفنان المغربي سعد لمجرد و عائلته بعدم الإدلاء بأي تصريح بخصوص القضية.

و ارتباطا بالقضية، نشر عشاق الفنان المغربي سعد لمجرد اليوم الثلاثاء أول صورة للفنان المغربي سعد لمجرد من داخل قصر العدالة بباريس.

وقد حضر لمجرد إلى جانب محاميه الوحش "موريتي" إلى قصر العدالة في جلسة وافقت من خلالها النيابة العامة بتمتيع "لمعلم" بالسراح المؤقت.

هذا و قد أيدت النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء قرار قاضي الحريات بمنح سعد المجرد السراح المؤقت المشروط.