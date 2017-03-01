بلجيكا تشرع في ترحيل عشرات المهاجرين المغاربة بعد شكاية القنصلية المغربية ﻿

شرعت بلجيكا في ترحيل مهاجرين مغاربة يقيمون على أراضيها بطريقة غير شرعية، وبدأت عملية ترحيلهم في الصباح الباكر من يومه الثلاثاء 18 أبريل 2017.

شوف تيفي

شرعت بلجيكا في ترحيل مهاجرين مغاربة يقيمون على أراضيها بطريقة غير شرعية، وبدأت عملية ترحيلهم في الصباح الباكر من يومه الثلاثاء 18 أبريل 2017.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلامية بلجيكية، فإن السلطات البلجيكية بالعاصمة بروكسيل، أقدمت على ترحيل 19 شخصا بدون أوراق الإقامة، بعد توقيفهم من قبل الشرطة الفدرالية البلجيكية.

وكانت مجموعة '' بلا أوراق المطالبين بتسوية وضعيتهم''، قد احتلوا عمارة تابعة للقنصلية المغربية بمدينة فوريست بضاحية العاصمة بروكسيل، بداية الشهر الحالي، احتجاجا على القرارات المتخذة ضدهم المتمثلة في حرمانهم من جوازات سفرهم وبطائق تعريفهم الوطنية.

وجاء ترحيل المجموعة المذكورة، بعد أن تقدمت القنصلية المغربية ببلجيكا بشكاية ضد المغاربة المذكورين، بعد أن قاموا عدة مرات باحتلال مقرات داخل القنصلية المغربية.