خطير.. ''FBI'' تخصص مكافأة مالية كبيرة لمن يبحث عن السفاح الذي قتل 13 شخصا و قام ببث جرائمه عبر الفايسبوك ﻿

زالت عناصر شرطة ''كليفلاند'' بالولايات المتحدة الأمريكية تكثف جهودها بتعميمها صورة قاتل 13 شخصا بالإضافة إلى صورة سيارته البيضاء مع رقمها ونوعها وذلك من أجل ايقاف القاتل الفيسبوكي '' ستيف ستيفنز''

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



لازالت عناصر شرطة "كليفلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية تكثف جهودها بتعميمها صورة قاتل 13 شخصا بالإضافة إلى صورة سيارته البيضاء مع رقمها ونوعها وذلك من أجل ايقاف القاتل الفيسبوكي " ستيف ستيفنز" , والذي نشر الرعب في ولاية "أوهايو" الأميركية الأحد الماضي بنشره فيديو قتل من خلاله و بدم بارد لعجوز، مباشرة على الفيسبوك،كما اعترف في فيديو آخر بأنه قتل 13 شخصاً.



و كانت الشرطة قد نشرت على حسابها الرسمي على تويتر الثلاثاء ، تغريدة ، طالبت فيها كل من يرى فيها المجرم المفترض أن يقوم بإبلاغ الشرطة , حيث أعلم في ندوة صحفية أنه تم وضع مبلغ 50 ألف دولار كمكافأة من قبل "ف بي آي" والشرطة لكل من يدلي بمعلومات مفيدة وهامة عن مكان تواجد القاتل الثلاثيني.



و كان فيديو السفاح الأمريكي قد خلف ضجة كبرى بعد بث الفيديو الذي يوثق لجريمته ، وهو يقتل بدم بارد رجل يبلغ من العمر 78 عاماً في شريط انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي العالمية .