بالفيديو..بعد حصوله على السراح المؤقت:سعد المجرد يدخل الأستوديو بباريس مرة أخرى و يُسجل أغنية جديدة ﻿

كشفت إيمان الخميسي وكيلة أعمال سعد المجرد في مداخلة هاتفية لها مع قناة مصرية أن ''المعلم'' سيدخل الأستوديو بباريس لإعداد أغنية جديدة سيطلقها خلال الأيام المقبلة.

"شوف تيفي":

كشفت إيمان الخميسي وكيلة أعمال سعد المجرد في مداخلة هاتفية لها مع قناة مصرية أن "المعلم" سيدخل الأستوديو بباريس لإعداد أغنية جديدة سيطلقها خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الخميسي أن المجرد ومباشرة بعد حصوله على السراح المؤقت، شرع فريقه في إعداد الأغنية التي ينقصها فقط صوت الفنان المغربي.

وأكدت الخميسي أن سعد المجرد في حالة نفسية ومعنوية جيدة وسط أسرته وأصدقائه.