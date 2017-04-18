بحضور ألفا كوندي ..''أخنوش'' يفتتح معرض الفلاحة بمكناس في دورته 12 ﻿

تم صباح اليوم الثلاثاء الافتتاح الرسمي للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس في نسخته 12 المنعقدة في الفترة الممتدة من 18 الى 23 أبريل الجاري بمكناس بحضور ''عزيز أخنوش'' وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



تم صباح اليوم الثلاثاء الافتتاح الرسمي للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس في نسخته 12 المنعقدة في الفترة الممتدة من 18 الى 23 أبريل الجاري بمكناس بحضور "عزيز أخنوش" وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياة و الغابات إلى جانب الرئيس الغيني و رئيس الاتحاد الافريقي في دورته السابقة "الفا كوندي" إلى جانب وفد إفريقي رفيع المستوى , تحت شعار "النشاط التجاري و الزراعي و سلاسل القيمة الفلاحية المستدامة .

المعرض يشهد مشاركة حوالي 1200 مشارك و مشاركة بينهم 910 مشاركا مغربيا يمثلون حوالي 66 بلدا , فيما بلغ عدد التعاونيات و الجمعيات المشاركة 372 بحوالي 2000 من الحيونات .

الملتقى و حسب بلاغ له توصلت " وشوف تيفي" بنسخة منه سيشهد و على مدى 5 أيام تنظيم 30 ندوة حيث يراهن المنظمون للوصول الى رقم مليون زائر هذه السنة في دورة تكرم "ايطاليا" ثالث فاعل فلاحي في القارة الأوروبية و التي تجمعها بالمغرب علاقات تعاون كبيرة في المجال الفلاحي منذ ستينيات القرن الماضي .