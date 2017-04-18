عاجل :أول صورة لسعد لمجرد من داخل قصر العدالة بباريس ﻿

نشر عشاق الفنان المغربي سعد لمجرد قبل قليل من يومه الثلاثاء أول صورة للفنان المغربي سعد لمجرد من داخل قصر العدالة بباريس.

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نشر عشاق الفنان المغربي سعد لمجرد قبل قليل من يومه الثلاثاء أول صورة للفنان المغربي سعد لمجرد من داخل قصر العدالة بباريس.

وقد حضر لمجرد إلى جانب محاميه الوحش "موريتي" إلى قصر العدالة في جلسة وافقت من خلالها النيابة العامة بتمتيع "لمعلم" بالسراح المؤقت.

و قد ظهر لمعلم في الصورة و هو يتبادل التحية مع عشاقه الذين انتظروا معانقته للحرية قبل 6 أشهر.

هذا و قد أيدت النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء قرار قاضي الحريات بمنح سعد المجرد السراح المؤقت المشروط.