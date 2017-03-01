يا ربي السلامة..هكذا أنهى شقيقان حياة جارهما بالبيضاء+تفاصيل مؤلمة ﻿

في جديد جريمة القتل المروعة التي هزت حي بوشنتوف بالبيضاء في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، علمت ''شوف تيفي'' أن مشاكل بين أسرتين تقطنان منزلا واحدا كانت سببا في الجريمة التي ارتكبها شقيقين أقدما

"شوف تيفي"

في جديد جريمة القتل المروعة التي هزت حي بوشنتوف بالبيضاء في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، علمت "شوف تيفي" أن مشاكل بين أسرتين تقطنان منزلا واحدا كانت سببا في الجريمة التي ارتكبها شقيقين أقدما على إنهاء حياة جارهما الشاب بطريقة بشعة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية المسمى "حسن" والبالغ من العمر قيد حياته 30 سنة، وخلال مغادرته للمنزل للالتحاق بعمله، تفاجأ بقاتليه " وهما يعترضان سبيله ويقومان بالاعتداء عليه، لتتطور الأمور بعد أن وجه أحد الشقيقين للضحية العديد من الطعنات القاتلة بواسطة السلاح الأبيض.

وأضاف المصدر ذاته أن شقيقة الضحية حاولت التدخل إلا أنها أصيبت بدورها ليتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى البوافي رفقة جثة شقيقها الذي تم نقله إلى مستودع الأموات الرحمة.

وأكد ذات المصدر أن أحد القاتلين سلم نفسه للمصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، بينما لا تزال الأبحاث جارية لإيقاف المتورط الثاني الذي فر إلى وجهة غير معلومة.