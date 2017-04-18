بالصور.. ممثلة مغربية تُحقق حلم لقائها بالملك محمد السادس ﻿

حققت مريم حسين الممثلة المغربية المقيمة بإحدى دول الخليج ، إحدى أهم أمنيتها في الحياة، والمتمثلة في اللقاء بالملك محمد السادس.

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حققت مريم حسين الممثلة المغربية المقيمة بإحدى دول الخليج ، إحدى أهم أمنيتها في الحياة، والمتمثلة في اللقاء بالملك محمد السادس.

وتحققت أمنية مريم حسين، أثناء الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس للولايات المتحدة الأمريكية، حين تمكنت من التقاط صور '' سيلفي'' معه بمدينة ميامي الأمريكية.

وتجمع الصور التي نشرتها صفحة '' الملك محمد السادس على الفيسبوك''، الملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن من ميامي مع الممثلة المغربية مريم حسين.

وقد تمكنت الممثلة المثيرة للجدل من تحقيقها حلمها بعد يومين من البحث المتواصل عن الملك.