سنطرال دانون تؤكد التزامها المستدام اتجاه مربي الأبقار الحلوب بالمغرب و تبصم على مشاركة متميزة بمعرض الفلاحة بمكناس ﻿

كدت سنطرال دانون التي تعتبر نفسها الشريك التاريخي للعالم الفلاحي منذ سنة 1940، عن استعدادها لبصم مشاركة مميزة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس 2017، خلال الفترة من 18-23 أبريل 2017، وذلك تحت شعار تبادل

"شوف تيفي"

أكدت سنطرال دانون التي تعتبر نفسها الشريك التاريخي للعالم الفلاحي منذ سنة 1940، عن استعدادها لبصم مشاركة مميزة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس 2017، خلال الفترة من 18-23 أبريل 2017، وذلك تحت شعار تبادل الخبرات وخلق القيمة المضافة والتضامن، لأن المعرض هو فرصة لـ "سنطرال دانون"، للتأكيد عن التزامها من أجل تطوير منظومة صناعية للفلاحة المسؤولة والمستدامة الخاصة بقطاع الحليب في المغرب.

وأوضحت "سنطرال دانون" في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن دورة 2017، تتميز بالاحتفال بمرور سنة على إطلاق برنامج "حليب بلادي" الذي انطلق خلال المعرض الدولي للفلاحة بمكناس 2016، بحضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، حيث يهدف "حليب بلادي" تنمية وتطوير 10 آلاف من صغار مربي الأبقار الحلوب في أفق سنة 2020 من خلال التأطير التقني والإنساني من قبل خبراء سنطرال دانون.

وأفاد البلاغ أن الذكرى السنوية الأولى ل"حليب بلادي" ستكون فرصة أيضا لمنح الجوائز لمربي الأبقار الحلوب المنخرطين في البرنامج، وذلك خلال احتفال رسمي من المقرر تنظيمه يوم 20 أبريل 2017 في المعرض، مشيرا إلى أن الرؤية المندمجة لـ سنطرال دانون، تتضمن أيضا مقاربة لتأهيل قطاع الحليب من خلال تطوير التربية الحديثة للمواشي في المغرب، وذلك وفقا لأفضل المعايير الدولية، من خلال مثال ضيعات الحليب " Lait Plus "، التي تطلقها سنطرال دانون كنموذج للضيعات المتوسطة والكبيرة، بشراكة مع مربي الأبقار الحلوب، بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، سينظم حفل على شرفهم يوم 20 أبريل 2017.

وقرر رائد قطاع الحليب في المغرب يضيف البلاغ، تكريم أحد علاماته الشهيرة والمعروفة لدى الصغار والكبار: رايبي جميلة، لأن هذه العلامة عايشت مختلف الأجيال الحاضرة في السوق منذ أزيد من 50 سنة، ولهذا فهي خير مثال على النجاح الجماهيري لعلامة مغربية 100 في المائة .

وانطلاقا مما سبق فإن "سنطرال دانون" تؤكد على أن برنامج "حليب بلادي"، وتثمين مربي الأبقار الحلوب وعلامة "رايبي جميلة"، سيكون في قلب موضوع المعرض الدولي للفلاحة بمكناس 2017، لأنه يجسد نموذجا ناجحا للصناعة الفلاحية ومسؤولا في خدمة الفلاحة المستدامة.