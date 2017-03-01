 عاجل وبالفيديو..عشاق سعد المجرد مْحَيحين وفرحانين أمام المحكمة..وهاكيفاش كانت ردة فعل لمعلم ﻿
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عاجل وبالفيديو..عشاق سعد المجرد مْحَيحين وفرحانين أمام المحكمة..وهاكيفاش كانت ردة فعل لمعلم

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 11:04 عاجل وبالفيديو..عشاق سعد المجرد مْحَيحين وفرحانين أمام المحكمة..وهاكيفاش كانت ردة فعل لمعلم | ثقافة و فنون
عاجل وبالفيديو..عشاق سعد المجرد مْحَيحين وفرحانين أمام المحكمة..وهاكيفاش كانت ردة فعل لمعلم
نشرت صفحة فايسبوكية قبل قليل من يومه الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر بعض عاشقات الفنان المغربي سعد المجرد أمام المحكمة العليا، وهن فرحات بقرار النيابة العامة القاضي بتأييد قرار قاضي الحريات منح لمعلم

"شوف تيفي''

نشرت صفحة فايسبوكية قبل قليل من يومه الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر بعض عاشقات الفنان المغربي سعد المجرد أمام المحكمة العليا، وهن فرحات بقرار النيابة العامة القاضي بتأييد قرار قاضي الحريات منح لمعلم السراح المؤقت.

وأوضحت المعجبات أن لمجرد أخبرهن مباشرة بعد نهاية الجلسة عن شكره الكبير لجميع "الفانز" المتتبعين لقضيته والذين وقفوا إلى جانبه في محنته.

جدير بالذكر أن "شوف تيفي" كانت سباقة في الكشف عن قرار النيابة العامة التي أيدت قرار قاضي الحريات وبالتالي منح سعد المجرد السراح المؤقت المشروط.

 

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد المحكمة الفايسبوك المحكمة العليا

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