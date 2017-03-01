عاجل وحصري.. وأخيرا: هذا ما قررته النيابة العامة بخصوص سعد المجرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن النيابة العامة بالمحكمة العليا بباريس، أيدت قبل قليل من يومه الثلاثاء، قرار قاضي الحريات القاضي بمنح الفنان المغربي سعد المجرد السراح المؤقت.

"شوف تيفي": إسماعيل طيون

علمت "شوف تيفي" أن النيابة العامة بالمحكمة العليا بباريس، أيدت قبل قليل من يومه الثلاثاء، قرار قاضي الحريات القاضي بمنح الفنان المغربي سعد المجرد السراح المؤقت.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن الجلسة التي جمعت المجرد وموريتي والمدعي العام لم تدم طويلا، حيث أيدت النيابة قرار قاضي الحريات ومنحت "المعلم" السراح المؤقت.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها يوسف الإدريسي، أكدت لـ "شوف تيفي" أن قرار النيابة العامة سيكون في صالح سعد المجرد، بالرغم من الضغط الكبير الذي مارسه محامي الفتاة الفرنسية "لورا بريول".