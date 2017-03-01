عاجل.. من قلب باريس:هذا هو جديد جلسة سعد المجرد وهذا ما يقوم به جمهوره أمام قصر العدالة في هذه الأثناء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بباريس أن جلسة الفنان المغربي سعد المجرد، انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، مشيرا إلى أن هناك احتمالا كبيرا إلى وجود والدي المجرد ''البشير عبدو ونزهة الركراكي'' بالمحكمة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها بباريس أن جلسة الفنان المغربي سعد المجرد، انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، مشيرا إلى أن هناك احتمالا كبيرا إلى وجود والدي المجرد "البشير عبدو ونزهة الركراكي" بالمحكمة العليا بباريس.

وأوضح المصدر ذاته أن مجموعة من عشاق "المعلم"، حلوا بالمحكمة المذكورة للاطمئنان على المجرد ومشاهدته، مشيرا إلى أن الجلسة لن تطول وستنتهي خلال الدقائق المقبلة.

وأكد ذات المصدر أن جميع المؤشرات تشير إلى أن هذه الجلسة ستكون في صالح المعلم، حيث ستؤيد النيابة العامة قرار قاضي الحريات القاضي بمنح سعد المجرد السراح المؤقت.