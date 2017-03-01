تأجيل النظر في ملف أحداث جامعة ''ظهر لمهراز'' بفاس و هذا هو موعد النطق بالحكم ﻿

قررت المحكمة الابتدائية بفاس مساء أمس الاثنين تأجيل النظر في ملف محاكمة الطلبة المتورطين في مواجهات الخميس الماضي بجامعة ''ظهر المهراز'' بفاس.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

قررت المحكمة الابتدائية بفاس مساء أمس الاثنين تأجيل النظر في ملف محاكمة الطلبة المتورطين في مواجهات الخميس الماضي بجامعة "ظهر المهراز" بفاس.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي " أن الجلسة التي عقدت أمس الاثنين رفض خلالها القاضي تمتيع 17 طالبا بالسراح المؤقت من بينهم طالبتين حيث أمر قاضي الجلسة تأجيل النطق بالحكن الى يوم الاثنين 24 أبريل الجاري.

و كانت كلية العلوم التابعة لجامعة ظهر المهراز بمدينة فاس، قد شهدت الأسبوع المنصرم مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وطلبة ينتمون لفصيل النهج الديمقراطي القاعدي, تسببت في عدد من الإصابات في صفوف الطلبة و رجال الأمن حيث تم اعتقال عدد منهم.