مثير..ضباط بسيج مزيفون يعتقلون مهربين كبارا وصيارفة للعملة الصعبة ﻿

تحقق عناصر الأمن بمختلف ألوانها في ملف غير مسبوق لمشتبه بهم ينتحلون صفة ضباط بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، إذ تمكنوا من النصب على مشتبه بهم في التهريب بالجملة بسوق كراج علال المعروف بالدار

"شوف تيفي"



تحقق عناصر الأمن بمختلف ألوانها في ملف غير مسبوق لمشتبه بهم ينتحلون صفة ضباط بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، إذ تمكنوا من النصب على مشتبه بهم في التهريب بالجملة بسوق كراج علال المعروف بالدار البيضاء، حيث نجحوا في النصب على تاجر كبير معروف، بعد أن تم اعتقاله بطريقة احترافية، موهمين إياه بأنهم عناصر من إحدى فرق الخيام قبل أن يتم ابتزازه في مبلغ مالي مهم.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء فقد دخلت عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني على الخط، بعد أن تبين أن العناصر تستعين في عمليات المداهمة الوهمية بأجهزة لاسلكية شبيهة بالتي يستعملها رجال الأمن لإضفاء الشرعية على احتيالهم على أشخاص معينين.

وقال مصدر "المساء" إن رجال الخيام المزورين جمعوا معلومات مهمة عن تجار يدخلون الأحذية الرياضية بالجملة عن طريق التهريب وكشفوا أماكن تخزينها، إذ غالبا ما يواجهون التجار المعروفين بمعلومات صحيحة ويعمدون إلى ابتزازهم في مبالغ مالية قبل إطلاق سراحهم.

وأضحت اليومية أن عملية تجار الجملة بأسواق الدار البيضاء لم تكن الوحيدة من نوعها، إذ تبين أنهم داهموا أحد الصيارفة بمنطقة البازارات بالدار البيضاء، قصد ابتزازه بتهمة تصريف العملة خارج القانون والغريب في الأمر أن الضحايا أغلبهم لا يضع شكايات لدى عناصر الأمن نظرا لتورط بعضهم في أفعال خارج القانون.