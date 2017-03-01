صادم.. موظف ''يعتدي'' على رئيسه بأداة تنظيف حادة ببلدية ايت ملول ﻿

نقل رئيس مصلحة النظافة بمستودع بلدية أيت ملول نحو المستشفى بعد تعرضه للضرب بواسطة أداة حادة تستعمل في التنظيف على مستوى الوجه، خلفت جرحا عميقا تطلب تدخلا طبيا للحيلولة دون مضاعفات خطيرة.

شوف تيفي



نقل رئيس مصلحة النظافة بمستودع بلدية أيت ملول نحو المستشفى بعد تعرضه للضرب بواسطة أداة حادة تستعمل في التنظيف على مستوى الوجه، خلفت جرحا عميقا تطلب تدخلا طبيا للحيلولة دون مضاعفات خطيرة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى عشية أمس الإثنين عندما دخل مستخدم في مستودع النظافة التابع لبلدية أيت ملول، في مشاداة كلامية مع رئيس المصلحة، حيث إنهال المستخدم على الضحية بأداة حديدية تستعمل في التنظيف على وجه رئيسه في العمل، تطلبت تدخلا جراحيا داخل المستشفى.



وحسب آخر المعطيات، فالموظف عازم على متابعة زميله في العمل، تزامنا وتدخل الأمن على خط الحادثة، حيث سبق لعمال الإنعاش أن دخلوا في إضرابات وإعتصامات ضد المجلس البلدي وظروف إشتغالهم خاصة "الضغط والحكرة" من طرف بعض المسؤولين، لكن إجتماع بين الطرفين أنهى الأزمة.