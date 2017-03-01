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هام للمغاربة.. طقس حار جدا يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 09:17 هام للمغاربة.. طقس حار جدا يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع
هام للمغاربة.. طقس حار جدا يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا في السهول الشمالية والوسط وسوس والمناطق الجنوبية الشرقية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل حيث ستكون

"شوف تيفي"

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا في السهول الشمالية والوسط وسوس والمناطق الجنوبية الشرقية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية.

كما سيلاحظ نمو سحب غير مستقرة فوق الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية مع نزول قطرات مطرية واحتمال بروز عواصف رعدية. كما ستكون الأجواء أحيانا غائمة في الشمال والوسط، فيما ستكون السماء صافية بجنوب المملكة.

وستهب الرياح شرقية معتدلة بمنطقة طنجة، ومن القطاع الجنوبي ضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي للبلاد، جنوب المنطقة الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب من القطاع الغربي عموما بباقي أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومابين 14 و 19 درجة بالسايس واللكوس وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 19 و24 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية والسهول الواقعة غرب الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و25 درجة بالمرتفعات وجوار السواحل المتوسطية، وما بين 26 و32 درجة بالمنطقة الشرقية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 32 و37 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 35 و40 درجة باللوكوس والغرب ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي الحرارة قطرات الفوسفاط طقس حار درجة

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