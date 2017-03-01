عاجل.. جلسة الحسم:انتقال سعد المجرد برفقة محاميه الوحش من مقر إقامته إلى هذا المكان ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن الفنان المغربي سعد المجرد، وصل قبل قليل من يومه الثلاثاء إلى المحكمة العليا بباريس قادما لها من مقر إقامته الموجودة وسط باريس.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المحامي الفرنسي موريتي الملقب بالوحش، حل برفقة المجرد للوقوف إلى جانبه أمام النيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة، طالبت بعقد جلسة استماع للفنان المغربي سعد المجرد، وذلك لكي تعلن عن قرارها النهائي بخصوص السراح المؤقت الممنوح لـ "المعلم" من طرف قاضي الحريات.
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