صادم وبالأرقام..شوفو شحال ديال التلاميذ كيستهلكو الكحول والمخدرات في المغرب ﻿

كشف تقرير أنجزه البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التعليم أن 10 في المائة من تلاميذ المغرب يستهلكون الكحول، فيما يستهلك 13 في المائة منهم المخدرات، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يوم

"شوف تيفي"

كشف تقرير أنجزه البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التعليم أن 10 في المائة من تلاميذ المغرب يستهلكون الكحول، فيما يستهلك 13 في المائة منهم المخدرات، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت اليومية أن دراسة جديدة أنجزها البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التعليم، كشفت عن معطيات صادمة تشير إلى أن 15 في المائة من التلاميذ يدخنون السجائر و13 في المائة يتعاطون المخدرات داخل المؤسسات التعليمية و10 في المائة يستهلكون الكحول.

وحسب الدراسة ذاتها فإن المدارس الثانوية ما تزال فضاءات غير آمنة، موضحة أن أكثر من 56 في المائة من التلاميذ لديهم رؤية سلبية حول المناخ الذي يعم مدارسهم، خاصة أن العديد من الأمراض الاجتماعية متفشية في الفضاء المدرسي، حيث يعاني 18 في المائة من التلاميذ من التحرش الجنسي والنفسي داخل المؤسسات التعليمية.