مؤلم..وفاة مواطنة مغربية بمطار القاهرة خلال عودتها من الديار المقدسة بعد أدائها مناسك العمرة ﻿

علم لدى المصالح القنصلية بالسفارة المغربية بالقاهرة مساء اليوم الاثنين أن مواطنة مغربية مقيمة ببلجيكا توفيت أمس الأحد بعد وصولها إلى مطار القاهرة الدولي وهي في طريق عودتها إلى بلجيكا من الديار

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم لدى المصالح القنصلية بالسفارة المغربية بالقاهرة مساء اليوم الاثنين أن مواطنة مغربية مقيمة ببلجيكا توفيت أمس الأحد بعد وصولها إلى مطار القاهرة الدولي وهي في طريق عودتها إلى بلجيكا من الديار المقدسة بعد أدائها مناسك العمرة.

وأفادت مصالح السفارة أن المواطنة المغربية رحمة حصيني، التي تحمل أيضا الجنسية البلجيكية، توفيت بعد وصولها إلى مطار القاهرة الدولي للعبور منه إلى بلجيكا قادمة على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران .

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح المختصة بالمطار أفادت أن سبب الوفاة كان أزمة قلبية حادة ألمت بالراحلة البالغة من العمر 75 سنة.

وأكدت أنه بعد أن تم إخبار أسرة الراحلة ، انتقل مندوب من السفارة المغربية إلى مطار القاهرة لمباشرة إجراءات ترحيل جثمانها إلى المغرب بناء على طلب من أسرتها .