نايضة بين مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بحي الألفة بالبيضاء ﻿

شهدت تجزئة الفردوس بحي الألفة بالبيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين، اندلاع مواجهة بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

"شوف تيفي"

شهدت تجزئة الفردوس بحي الألفة بالبيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين، اندلاع مواجهة بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأكد شاهد عيان لـ "شوف تيفي" أن مجموعة من المهاجرين الأفارقة، دخلوا في مشادات كلامية تطورت إلى تبادل للضرب، ومطاردة بعضهم البعض بأزقة التجزئة.

وأضاف الشاهد أن أسباب هذه المواجهة ما تزال مجهولة، مشيرا إلى أن تجزئة الفردوس تضم أكبر التجمعات الخاصة بمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بالبيضاء.