مثيرو بالصورة..صديقة سعد المجرد: وصلتنا أنباء عن دخول أعداء سعد للإنعاش..وها علاش ﻿

"شوف تيفي"
نشرت إحدى صديقات الفنان المغربي سعد المجرد اليوم الثلاثاء على حسابها بالفايسبوك تدوينة مثيرة وأشركت معها البشير عبدو ومجموعة من أصدقاء "المعلم".
وكتبت صديقة المجرد التي تدعى "غيتة ": " وصلتنا أنباء عن دخول أعداء سعد للإنعاش بسبب إكثارهم من شرب العصير ليلة أمس بعد مشاهدتهم فيديو#لمعلم الذي تخطى المليون مشاهدة و صعقة من نوع آخر للشامتين في سعد اللهم لا شماتة سعد بشوية عليهم كترتي عليهم العصير
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