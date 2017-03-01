مثيرو بالصورة..صديقة سعد المجرد: وصلتنا أنباء عن دخول أعداء سعد للإنعاش..وها علاش ﻿

نشرت إحدى صديقات الفنان المغربي سعد المجرد اليوم الثلاثاء على حسابها بالفايسبوك تدوينة مثيرة وأشركت معها البشير عبدو ومجموعة من أصدقاء ''المعلم''.

"شوف تيفي"

نشرت إحدى صديقات الفنان المغربي سعد المجرد اليوم الثلاثاء على حسابها بالفايسبوك تدوينة مثيرة وأشركت معها البشير عبدو ومجموعة من أصدقاء "المعلم".

وكتبت صديقة المجرد التي تدعى "غيتة ": " وصلتنا أنباء عن دخول أعداء سعد للإنعاش بسبب إكثارهم من شرب العصير ليلة أمس بعد مشاهدتهم فيديو#لمعلم الذي تخطى المليون مشاهدة و صعقة من نوع آخر للشامتين في سعد اللهم لا شماتة سعد بشوية عليهم كترتي عليهم العصير