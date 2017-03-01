عاجل..جريمة قتل بشعة بالبيضاء. .جوج خوت قتلو جارهم ﻿

اهتز حي بوشنتوف بالبيضاء قبل قليل، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب تلقى مجموعة من الطعنات وجهها إليه شقيقان من ذوي السوابق العدلية.

"شوف تيفي "

اهتز حي بوشنتوف بالبيضاء قبل قليل، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب تلقى مجموعة من الطعنات وجهها إليه شقيقان من ذوي السوابق العدلية.

وحسب مصدر "شوف تيفي " فإن الشقيقان دخلا في نقاش حاد مع الضحية، قبل أن يعمدا إلى محاصرته وتعنيفه وطعنه بواسطة السلاح الأبيض ليسقط غارقا في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية فارق الحياة مباشرة بعد وصوله لمستشفى البوافي، بينما قامت المصالح الأمنية بإيقاف المعنيين بالأمر اللذين تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.



