عاجل بالفيديو والصور.. ولد لفشوش دار اكسيدة بالفيراري و هو في حالة غير طبيعية و هاز ''الشومبانيا'' ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صور غريبة و فاضحة لولد لفشوش أثناء ارتكابه لحادثة سير ليلة الأحد -الإثنين بسيارته ''الفيراري'' و يتباهى بقنينة ''الشومبانيا

شوف تيفي:



حصلت "شوف تيفي" على صور غريبة و فاضحة لولد لفشوش أثناء ارتكابه لحادثة سير بسيارته "الفيراري" و يتباهى بقنينة "الشومبانيا



و قالت مصادرنا حسب شريط فيديو نتوفر عليه، إن ولد لفشوش كان في حالة سكر طافح و بعد ارتكابه الحادثة في أحد شوارع ، والتقط شريط فيديو يسخر فيه من بعض محرري معاينة الحادث الذين حضروا إلى مكان الحادثة.