عاجل بالفيديو والصور.. ولد لفشوش دار اكسيدة بالفيراري و هو في حالة غير طبيعية و هاز ''الشومبانيا'' ﻿

شوف تيفي:
حصلت "شوف تيفي" على صور غريبة و فاضحة لولد لفشوش أثناء ارتكابه لحادثة سير بسيارته "الفيراري" و يتباهى بقنينة "الشومبانيا
و قالت مصادرنا حسب شريط فيديو نتوفر عليه، إن ولد لفشوش كان في حالة سكر طافح و بعد ارتكابه الحادثة في أحد شوارع ، والتقط شريط فيديو يسخر فيه من بعض محرري معاينة الحادث الذين حضروا إلى مكان الحادثة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.