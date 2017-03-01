عاجل.. سقوط طائرة عسكرية أمريكية في أحد الملاعب .. وهذه هي الحصيلة ﻿

أفادت وكالة روتيرز قبل قليل من يومه الاثنين، أن الجيش الأمريكي قال ''إن إحدى طائراته من نوع الهليكوبتر طراز بلاك هوك سقطت في ملعب غولف بولاية ماريلاند اليوم مما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الطاقم

"شوف تيفي"

أفادت وكالة روتيرز قبل قليل من يومه الاثنين، أن الجيش الأمريكي قال "إن إحدى طائراته من نوع الهليكوبتر طراز بلاك هوك سقطت في ملعب غولف بولاية ماريلاند اليوم مما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الطاقم بجروح خطيرة وقالت وسائل إعلام محلية إن شخصا ثالثا كان على متن الطائرة لقي حتفه.

وأضافت الوكالة البريطانية أن جنيفر براند المتحدثة باسم قاعدة فورت بلفوير في فرجينيا التي تنتمي لها الطائرة المنكوبة، قالت إن الهليكوبتر وهي من طراز يو.إتش-60 بلاك هوك هبطت اضطراريا قرب ليوناردتاون بماريلاند على بعد نحو 35 ميلا إلى الجنوب الشرقي من واشنطن، موضحة أن اثنين من طاقم البلاك هوك المكون من ثلاثة أفراد نقلا لتلقي العلاج الطبي.

وأشارت "روتيرز" إلى أن مسؤولة بملعب غولف طلبت عدم نشر اسمها، قالت إن الطائرة سقطت في بريتون باي جولف وكانتري كلوب وقد عثر عمال الطوارئ على جثة شخص، بينما تم نقل ناجيين نقلا جوا إلى مستشفى في بالتيمور.