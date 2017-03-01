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حالة استنفار أمنى قصوى: اعتقال دركي بعد اختفاء رصاصات بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

حالة استنفار أمنى قصوى: اعتقال دركي بعد اختفاء رصاصات بالفقيه بنصالح

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حالة استنفار أمنى قصوى: اعتقال دركي بعد اختفاء رصاصات بالفقيه بنصالح

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 23:14 حالة استنفار أمنى قصوى: اعتقال دركي بعد اختفاء رصاصات بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق
حالة استنفار أمنى قصوى: اعتقال دركي بعد اختفاء رصاصات بالفقيه بنصالح
استنفرت القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال منذ منتصف الأسبوع الماضي جميع مصالحها والعناصر التابعة لها، بعد اختفاء حامل للرصاص به 7 خراطيش من مخفر للشرطة بالفقيه بنصالح، ما أحدث حالة استنفار

"شوف تيفي"

استنفرت القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال منذ منتصف الأسبوع الماضي جميع مصالحها والعناصر التابعة لها، بعد اختفاء حامل للرصاص به 7 خراطيش من مخفر للشرطة بالفقيه بنصالح، ما أحدث حالة استنفار قصوى في مختلف صفوف عناصر الأجهزة الأمنية المدنية والعسكرية، انتهت بفتح تحقيق قضائي وإيداع مسؤول دركي يشغل رئيسا لمركز الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بسلا في انتظار عرضه على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر غدا الثلاثاء فقد أورد مصدر مطلع لها أن المسؤول الدركي تفاجأ باختفاء حامل الرصاص الذي يتم حشوه داخل السلاح الوظيفي للدرك الملكي، وأشعر رؤساءه في العمل بالقيادة الجهوية التي أوردت على الفور فرقة للتحقيق.

وبعد إشعار النيابة العامة بالمحكمة العسكرية، تضيف اليومية، أمرت بوضع المسؤول عن المخفر رهن الحراسة النظرية وإحالته عليها في حالة اعتقال، ليتقرر بعد ذلك الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي.

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المغرب شوف تيفي الدرك الملكي الرصاص السجن العسكري

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