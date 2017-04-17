عاجل وبالصور.. حريق مُهول بحافلة للنقل العمومي بالبيضاء وها شنو وقع ﻿

اندلع قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، حريق مهول بحافلة للنقل العمومي تابعة لشركة خاصة على مستوى حي ''بين المدون'' التابع لمنطقة الفداء مرس السلطان.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، حريق مهول بحافلة للنقل العمومي تابعة لشركة خاصة على مستوى حي "بين المدون" التابع لمنطقة الفداء مرس السلطان.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أسباب هذا الحريق ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة، مؤكدا في الوقت ذاته أن النيران المندلعة خلفت خسائر مادية بالحافلة.

وأضاف المصدر ذاته أن شاحنات الوقاية المدنية من المحتمل أن تكون قد حلت بمكان الحافلة من أجل إخماد النيران وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.