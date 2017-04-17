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عاجل وخطير...هذا ما وقع بالقرب من التوين بالبيضاء و البطلة فتاة مُنقبة+صور

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 22:18 عاجل وخطير...هذا ما وقع بالقرب من التوين بالبيضاء و البطلة فتاة مُنقبة+صور | حوادث و حقوق
عاجل وخطير...هذا ما وقع بالقرب من التوين بالبيضاء و البطلة فتاة مُنقبة+صور
تمكنت المصالح الأمنية قبل قليل من ليلة الاثنين، على مستوى شارع الزرقطوني وبالتحديد بالقرب من ''التوين'' من إيقاف فتاة، حاولت سرقة سائح أجنبي تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية قبل قليل من ليلة الاثنين، على مستوى شارع الزرقطوني وبالتحديد بالقرب من "التوين" من إيقاف فتاة، حاولت سرقة سائح أجنبي تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية، طلب من الفتاة التي اعتقد بأنها تعمل كمومس مرافقته وهو ما استجابت له هذه الأخيرة ومباشرة بعد ركوبها بسيارة هذا العربي، قامت بتهديده تحت السلاح الأبيض في محاولة منها سرقة المبالغ المالية التي بحوزته

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية، ومباشرة بعد وصوله إلى أحد رجال الشرطة بإشارة مرورية طلب منه يد المساعدة، ليسارع الأمني إلى إيقاف الفتاة وخلال تفتيشه إياها عثر على سكينين من الحجم الصغير ليتم إقتيادها إلى دائرة أمنية لتعميق البحث معها.

 

‫شوف تيفي

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