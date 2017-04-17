عاجل وبالصور.. الظلام الدامس بحي البرنوصي بالبيضاء والناس خايفين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن العديد من شوارع حي البرنوصي بالبيضاء، تعيش على وقع الظلام الدامس الذي عم المكان لأكثر من ساعتين.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن العديد من شوارع حي البرنوصي بالبيضاء، تعيش على وقع الظلام الدامس الذي عم المكان لأكثر من ساعتين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الساكنة عبرت عن تخوفها الشديد من استغلال بعض الخارجين عن القانون الظلام لتنفيذ عملياتهم الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أن الساكنة، ربطت الاتصال بالمسؤولين من أجل إيجاد حل فوري ومستعجل لإعادة الإنارة لجميع الأزقة والشوارع.