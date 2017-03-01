انفراد..مريم سعيد كْذبات على المغاربة وها فاش.. ﻿

أسرت مصادر خاصة من داخل عائلة خطيب مريم سعيد السابق كريم ظريف لشوف تيفي، أن مدة العلاقة التي كانت تربط مريم سعيد بكريم لم تتجاوز السنة خلافا لما كانت قد صرحت به خلال برنامجها ''إيتي بالعربي''.

شوف تيفي:م غ



أسرت مصادر خاصة من داخل عائلة خطيب مريم سعيد السابق كريم ظريف لشوف تيفي، أن مدة العلاقة التي كانت تربط مريم سعيد بكريم لم تتجاوز السنة خلافا لما كانت قد صرحت به خلال برنامجها "إيتي بالعربي".



و كشفت ذات المصادر، أن أول لقاء بين مريم و كريم جرى بأحد المطاعم بدبي حيث كانت برفقة إحدى صديقاتها يتناولن وجبة العشاء و حينها لم يكن يعلم كريم ظريف أن مريم إعلامية مشهورة من خلال برنامجها.



و كانت مريم قد أعلنت عبر برنامجها و حسابها بالانستغرام، أن المدة التي تعرفت فيها على خطيبها تتجاوز 7 سنوات.