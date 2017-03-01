عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر ﻿

كشف المرصد الأوروبي للزلازل قبل قليل من يومه الاثنين، عن وقوع هزة أرضية في حدود الساعة

"شوف تيفي"



كشف المرصد الأوروبي للزلازل قبل قليل من يومه الاثنين، عن وقوع هزة أرضية في حدود الساعة 19 و 54 دقيقة بولاية برج بوعريريج بالجزائر.

وأوضح المرصد أن قوة هذه الهزة بلغت شدتها 2.3 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركزها ب 5 كلم شمال شرق مدينة برج بوعريريج.