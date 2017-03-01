 عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور.. الظلام الدامس بحي البرنوصي بالبيضاء والناس خايفين | مجتمع

عاجل وبالصور.. الظلام الدامس بحي البرنوصي بالبيضاء والناس خايفين

انفراد..مريم سعيد كْذبات على المغاربة وها فاش.. | ثقافة و فنون

انفراد..مريم سعيد كْذبات على المغاربة وها فاش..

عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر | دولي

عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر

عاجل: مسلح حْصَل كايكريسي فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي | حوادث و حقوق

عاجل: مسلح حْصَل ''كايكريسي'' فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي

تردد وسط قيادة البيجيدي حول تهنئة طيب رجب أردوغان بعد قبول تعديلاته | بوليتيك

تردد وسط قيادة ''البيجيدي '' حول تهنئة طيب رجب أردوغان بعد قبول تعديلاته

بالفيديو ..أمريكي يتلو القرآن بطريقة رائعة‎ | بووز

بالفيديو ..أمريكي يتلو القرآن بطريقة رائعة‎

خطير.. الأمن الوطني يوقف هتلر بمدينة أصيلة | حوادث و حقوق

خطير.. الأمن الوطني يوقف ''هتلر'' بمدينة أصيلة

سابقة:أكبر سفينة في العالم ترسو بميناء طنجة المتوسط | بوليتيك

سابقة:أكبر سفينة في العالم ترسو بميناء طنجة المتوسط

حصري..النيابة العامة الفرنسية تُقرر مصير سعد المجرد | ثقافة و فنون

حصري..النيابة العامة الفرنسية تُقرر مصير سعد المجرد

براغماتية ملك وقمة بحر ميت

عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 21:09 عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر | دولي
عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر
كشف المرصد الأوروبي للزلازل قبل قليل من يومه الاثنين، عن وقوع هزة أرضية في حدود الساعة

"شوف تيفي"

كشف المرصد الأوروبي للزلازل قبل قليل من يومه الاثنين، عن وقوع هزة أرضية في حدود الساعة 19 و 54 دقيقة بولاية برج بوعريريج بالجزائر.

وأوضح المرصد أن قوة هذه الهزة بلغت شدتها 2.3 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركزها ب 5 كلم شمال شرق مدينة برج بوعريريج.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المرصد الأوروبي للزلازل هزة أرضية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي..أردوغان يقرأ القرآن بعد الفوز في الاستفتاء على التعديلات الدستورية | دولي

فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي..أردوغان يقرأ القرآن بعد الفوز في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان | دولي

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا | دولي

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات | دولي

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفنانة العالمية أماندا ترحب بالمغاربة بالدارجة من مراكش..شوفو أشنو قالت | بــووز
منذ 20 دقيقة

الفنانة العالمية أماندا ترحب بالمغاربة بالدارجة من مراكش..شوفو أشنو قالت

بالفيديو.. عرض خاص لرياضة الزيرو بالرباط | خارج البلاطو

بالفيديو.. عرض خاص لرياضة ''الزيرو'' بالرباط

بعد اعتزاله جدوان لشوف تيفي:أنا أطرت والد سعد لمجرد في الحج وكاينة سوء النية فالقضية ديال سعد | بــووز

بعد اعتزاله جدوان لشوف تيفي:أنا أطرت والد سعد لمجرد في الحج وكاينة سوء النية فالقضية ديال سعد

للمساعدة: 60عام و أنا كارية دعاني مول الدار باش نخرج ومعنديش فين نمشي | حالة خاصة

للمساعدة: 60عام و أنا كارية دعاني مول الدار باش نخرج ومعنديش فين نمشي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور.. الظلام الدامس بحي البرنوصي بالبيضاء والناس خايفين | مجتمع
منذ 13 دقيقة

عاجل وبالصور.. الظلام الدامس بحي البرنوصي بالبيضاء والناس خايفين

انفراد..مريم سعيد كْذبات على المغاربة وها فاش.. | ثقافة و فنون

انفراد..مريم سعيد كْذبات على المغاربة وها فاش..

عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر | دولي

عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر

عاجل: مسلح حْصَل كايكريسي فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي | حوادث و حقوق

عاجل: مسلح حْصَل ''كايكريسي'' فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.