عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر ﻿

"شوف تيفي"
كشف المرصد الأوروبي للزلازل قبل قليل من يومه الاثنين، عن وقوع هزة أرضية في حدود الساعة 19 و 54 دقيقة بولاية برج بوعريريج بالجزائر.
وأوضح المرصد أن قوة هذه الهزة بلغت شدتها 2.3 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركزها ب 5 كلم شمال شرق مدينة برج بوعريريج.
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