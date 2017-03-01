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عاجل: مسلح حْصَل ''كايكريسي'' فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 20:50 عاجل: مسلح حْصَل كايكريسي فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي | حوادث و حقوق
عاجل: مسلح حْصَل ''كايكريسي'' فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي
عاشت قبل قليل من يومه الإثنين 17 أبريل 2017 ،مقهى نجم الشمال الواقعة على مقربة من محطة ولاد زيان على وقع اعتداء خطير تعرض له شاب تدخل لانقاد ركاب حافلة للنقل العمومي من مسلح كان ينوي السطو على

شوف تيفي:ك علوي

عاشت قبل قليل من يومه الإثنين 17 أبريل 2017 ،مقهى نجم الشمال الواقعة على مقربة من محطة ولاد زيان على وقع اعتداء خطير تعرض له شاب تدخل لانقاد ركاب حافلة للنقل العمومي من مسلح كان ينوي السطو على ممتلكاتهم.

و تعود تفاصيل الواقعة، عندما لمح الشاب الذي كان يجلس بالمقهى المذكور، المسلح و هو يهم بسرقة بعض الركاب مستخدما السلاح الأبيض ، ليتدخل ابن الحي و حاول منعه مستخدما هو الآخر سلاحا أبيضا وسط الحافلة رقم 120.

و قد أصيب الشاب "المنقذ" على مستوى وجهه بطعنات وصفتها مصادر "شوف تيفي" بالخطيرة ،محاولا الفرار إلى المقهى التي كان يجلس فيها ،ليتبعه بعد ذلك المسلح و اندلعت بينهما معركة دامية داخل المقهى.

و قد تم نقل الشاب المُصاب إلى مستعجلات مستشفى بوافي بالدار البيضاء.

و قد حلت عناصر الشرطة القضائية التابعة للفداء درب سلطان إلى مكان الحادث معززين بعناصر الشرطة العلمية حيث تم فتح تحقيق في الموضوع

‫شوف تيفي

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