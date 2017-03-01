تردد وسط قيادة ''البيجيدي '' حول تهنئة طيب رجب أردوغان بعد قبول تعديلاته ﻿

قال مصدر مطلع، أن قياديي حزب العدالة والتنمية مازالوا مترددين حول تهنئة ''رجب طيب أردوغان'' بعد نجاحه في تمرير التعديلات الدستورية التي ستسمح له بالتحكم في مؤسسات الدولة التركية وسلطاتها إلى غاية 2029.

شوف تيفي



قال مصدر مطلع، أن قياديي حزب العدالة والتنمية مازالوا مترددين حول تهنئة "رجب طيب أردوغان" بعد نجاحه في تمرير التعديلات الدستورية التي ستسمح له بالتحكم في مؤسسات الدولة التركية وسلطاتها إلى غاية 2029.



ورغم تلقي رجب طيب أردوغان، للعديد من التهاني من قادة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية كحركة النهضة التونسية، لازالت قيادة حزب العدالة والتنمية تتجاهل الموضوع، رغم أن أبناء أكثر من 3 أعضاء بالأمانة العامة ومسؤولون بحزب العدالة والتنمية يدرس أو يشتغل فلذات أكبادهم في تركيا، وفق ذات المصدر.



وكشف مصدر "شوف تيفي" أن آخر ما تفكر فيه قيادة الحزب في هذه الأيام هو تهنئة أردوغان، حيث أن الحزب وقواعده مازالوا يعولون على الوقت لتجاوز الصدمة التي تعرض لها الحزب وأعضائه بعد تشكيل الحكومة.



ولم يستبعد ذات المصدر، إجراء بن كيران أو العثماني مكالمة هاتفية في الموضوع مع أردوغان لتهنئته نظرا للعلاقة الطيبة بين الطرفين، لكن فيما يخص الجناح الدعوي حركة التوحيد والإصلاح فمكتبها التنفيذي هو الذي سيقرر وليس بن كيران أو العثماني.