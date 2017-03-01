خطير.. الأمن الوطني يوقف ''هتلر'' بمدينة أصيلة ﻿

شوف تيفي :
أفلحت عناصر الأمن التابعة لمدينة أصيلة اليوم الاثنين في توقيف واحد من أخطر "البزناسة" بمدينة أصيلة و يدعى "هتلر" و بالغ من العمر 27 سنة , وذلك بعد اشتباهه في ترويج المخدرات القوية بعدد من أحياء المدينة ، مستعينا بدراجته الهوائية حيث يقوم بنقل المخدرات لزبنائه بتلك الدراجة .
و ذكرت مصادر الأمن بمدينة أصيلة أن "هتلر" , هو من ذوي السوابق العدلية لم يمر على الافراج عنه سوى شهرين بعقوبة سجنية مدتها سنة , بنفس التهم المتعلقة بالاتجار في ترويج المخدرات..
وكانت العناصر الأمنية قد أطاحت بالمشتبه به بعد نصبها كمينا محكما له , عثرت بحوزته على مجموعة من لفافات الهيروين المعدة للبيع, قبل نقله للمصلحة الأمنية بالمدينة ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة من أجل عرضه أمام القضاء.
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