 خطير.. الأمن الوطني يوقف ''هتلر'' بمدينة أصيلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفراد..مريم سعيد كْذبات على المغاربة وها فاش.. | ثقافة و فنون

انفراد..مريم سعيد كْذبات على المغاربة وها فاش..

عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر | دولي

عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر

عاجل: مسلح حْصَل كايكريسي فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي | حوادث و حقوق

عاجل: مسلح حْصَل ''كايكريسي'' فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي

تردد وسط قيادة البيجيدي حول تهنئة طيب رجب أردوغان بعد قبول تعديلاته | بوليتيك

تردد وسط قيادة ''البيجيدي '' حول تهنئة طيب رجب أردوغان بعد قبول تعديلاته

بالفيديو ..أمريكي يتلو القرآن بطريقة رائعة‎ | بووز

بالفيديو ..أمريكي يتلو القرآن بطريقة رائعة‎

خطير.. الأمن الوطني يوقف هتلر بمدينة أصيلة | حوادث و حقوق

خطير.. الأمن الوطني يوقف ''هتلر'' بمدينة أصيلة

سابقة:أكبر سفينة في العالم ترسو بميناء طنجة المتوسط | بوليتيك

سابقة:أكبر سفينة في العالم ترسو بميناء طنجة المتوسط

حصري..النيابة العامة الفرنسية تُقرر مصير سعد المجرد | ثقافة و فنون

حصري..النيابة العامة الفرنسية تُقرر مصير سعد المجرد

لهذه الأسباب الاتحاد الأوربي يوافق على إعفاء المغاربة من الفيزا | مجتمع

لهذه الأسباب الاتحاد الأوربي يوافق على إعفاء المغاربة من الفيزا

براغماتية ملك وقمة بحر ميت

خطير.. الأمن الوطني يوقف ''هتلر'' بمدينة أصيلة

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 20:20 خطير.. الأمن الوطني يوقف هتلر بمدينة أصيلة | حوادث و حقوق
خطير.. الأمن الوطني يوقف ''هتلر'' بمدينة أصيلة
أفلحت عناصر الأمن التابعة لمدينة أصيلة اليوم الاثنين في توقيف واحد من أخطر ''البزناسة'' بمدينة أصيلة و يدعى ''هتلر'' و بالغ من العمر 27 سنة , وذلك بعد اشتباهه في ترويج المخدرات القوية بعدد من أحياء المدينة

شوف تيفي :

أفلحت عناصر الأمن التابعة لمدينة أصيلة اليوم الاثنين في توقيف واحد من أخطر "البزناسة" بمدينة أصيلة و يدعى "هتلر" و بالغ من العمر 27 سنة , وذلك بعد اشتباهه في ترويج المخدرات القوية بعدد من أحياء المدينة ، مستعينا بدراجته الهوائية حيث يقوم بنقل المخدرات لزبنائه بتلك الدراجة .

و ذكرت مصادر الأمن بمدينة أصيلة أن "هتلر" , هو من ذوي السوابق العدلية لم يمر على الافراج عنه سوى شهرين بعقوبة سجنية مدتها سنة , بنفس التهم المتعلقة بالاتجار في ترويج المخدرات..

وكانت العناصر الأمنية قد أطاحت بالمشتبه به بعد نصبها كمينا محكما له , عثرت بحوزته على مجموعة من لفافات الهيروين المعدة للبيع, قبل نقله للمصلحة الأمنية بالمدينة ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة من أجل عرضه أمام القضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

هتلر شوف تيفي المشتبه به لفافات الهيروين تدابير الحراسة النظرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: مسلح حْصَل كايكريسي فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي | حوادث و حقوق

عاجل: مسلح حْصَل ''كايكريسي'' فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي

خطير وعاجل .. حادث سير مروع بمنطقة عين السبع بالبيضاء..إليكم التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

خطير وعاجل .. حادث سير مروع بمنطقة عين السبع بالبيضاء..إليكم التفاصيل+صور

عاجل: بعد اعتقالها في سجن عكاشة..زوجة مرداس في اعتراف سابق..راجلي مْهَلي فيا وها كيفاش | حوادث و حقوق

عاجل: بعد اعتقالها في سجن عكاشة..زوجة مرداس في اعتراف سابق..''راجلي مْهَلي فيا وها كيفاش''

شاب في مقتبل العمر يتعرض لإعتداء شنيع بحد السوالم | حوادث و حقوق

شاب في مقتبل العمر يتعرض لإعتداء شنيع بحد السوالم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفنانة العالمية أماندا ترحب بالمغاربة بالدارجة من مراكش..شوفو أشنو قالت | بــووز
منذ 9 دقائق

الفنانة العالمية أماندا ترحب بالمغاربة بالدارجة من مراكش..شوفو أشنو قالت

بالفيديو.. عرض خاص لرياضة الزيرو بالرباط | خارج البلاطو

بالفيديو.. عرض خاص لرياضة ''الزيرو'' بالرباط

بعد اعتزاله جدوان لشوف تيفي:أنا أطرت والد سعد لمجرد في الحج وكاينة سوء النية فالقضية ديال سعد | بــووز

بعد اعتزاله جدوان لشوف تيفي:أنا أطرت والد سعد لمجرد في الحج وكاينة سوء النية فالقضية ديال سعد

للمساعدة: 60عام و أنا كارية دعاني مول الدار باش نخرج ومعنديش فين نمشي | حالة خاصة

للمساعدة: 60عام و أنا كارية دعاني مول الدار باش نخرج ومعنديش فين نمشي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انفراد..مريم سعيد كْذبات على المغاربة وها فاش.. | ثقافة و فنون
منذ 26 دقيقة

انفراد..مريم سعيد كْذبات على المغاربة وها فاش..

عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر | دولي

عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر

عاجل: مسلح حْصَل كايكريسي فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي | حوادث و حقوق

عاجل: مسلح حْصَل ''كايكريسي'' فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي

تردد وسط قيادة البيجيدي حول تهنئة طيب رجب أردوغان بعد قبول تعديلاته | بوليتيك

تردد وسط قيادة ''البيجيدي '' حول تهنئة طيب رجب أردوغان بعد قبول تعديلاته

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.