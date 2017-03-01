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سابقة:أكبر سفينة في العالم ترسو بميناء طنجة المتوسط

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 20:14 سابقة:أكبر سفينة في العالم ترسو بميناء طنجة المتوسط | بوليتيك
سابقة:أكبر سفينة في العالم ترسو بميناء طنجة المتوسط
قال مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن سفينة ''Triumph MOL'' أضخم سفينة حاملة للبضائع والحاويات في طريقها لميناء طنجة المتوسط وستصل إليه خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة.

شوف تيفي:

قال مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن سفينة "Triumph MOL" أضخم سفينة حاملة للبضائع والحاويات في طريقها لميناء طنجة المتوسط وستصل إليه خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة.

وكشف ذات المصدر، أن السفينة الأضخم في العالم، والتي يبلغ طولها حوالي 400 متر وعرضها تسعة أمتار، سترسو بميناء طنجة المتوسط وبها حمولة تبلغ تقريبا 20 ألف حاوية.

وأضاف ذات المصدر، أن السفينة في طريقها إلى دول غرب أوروبا "خاصة ألمانيا وفرنسا" قادمة من شرق آسيا، حيث سترسو خلال عودتها من أوروبا بميناء طنجة المتوسط قبل التحرك مجددا نحو شرق آسيا في طريقها إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وحسب ذات المصدر، فرسو سفينة Triumph MOL بميناء طنجة المتوسط بدل عدد من الموانئ المطلة على البحر المتوسط، هو مؤشر كبير على البنية التحتية التي أصبح يتوفر عليها المغرب بشمل عام وطنجة بشكل خاص، كبوابة للعالم نحو إفريقيا والشرق الأوسط.

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ميناء طنجة متوسط السفينة الأضخم الموانئ المغرب شوف تيفي

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