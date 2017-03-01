حصري..النيابة العامة الفرنسية تُقرر مصير سعد المجرد ﻿

تشهد المحكمة العليا بباريس غدا الثلاثاء، أطوار الجلسة الخاصة بالفنان المغربي سعد المجرد، والتي طالبت النيابة العامة بعقدها بعد قرار قاضي الحريات منح ''المعلم'' السراح المؤقت.

"شوف تيفي"



تشهد المحكمة العليا بباريس غدا الثلاثاء، أطوار الجلسة الخاصة بالفنان المغربي سعد المجرد، والتي طالبت النيابة العامة بعقدها بعد قرار قاضي الحريات منح "المعلم" السراح المؤقت.



وكان مصدر "شوف تيفي" من باريس القريب من القضية، قد أكد أن جلسة الثلاثاء في قضية سعد المجرد ستكون في صالح هذا الأخير بالرغم من قيام محامي الفتاة الفرنسية "لورا بريول" بالضغط بقوة من خلال التقدم بطلب استئناف، موضحا أن النيابة العامة ستؤيد قرار قاضي الحريات القاضي بمنح "المعلم" السراح المؤقت.



وأوضح ذات المصدر أن سعد المجرد سيحضر الجلسة بشكل عادي حيث سيجيب على مجموعة من الأسئلة التي سيطرحها عليه النائب العام، قبل أن يعود مرة أخرى إلى مقر إقامته وسط باريس في انتظار تحديد موعد لأولى جلسات المحاكمة والتي ستكون في الغالب شهر يونيو المقبل.