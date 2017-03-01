لهذه الأسباب الاتحاد الأوربي يوافق على إعفاء المغاربة من الفيزا ﻿

تناقلت منابر إعلامية، أخيرا، حسب تقارير أوروبية، خبر موافقة الاتحاد الأوروبي على مبدإ إعفاء المغاربة من تأشيرة دخول 28 دولة أوربية، والإقامة فيها لمدة 3 أشهر، إذ سيدخل القانون حيز التنفيذ حين

شوف تيفي:



تناقلت منابر إعلامية، أخيرا، حسب تقارير أوروبية، خبر موافقة الاتحاد الأوروبي على مبدإ إعفاء المغاربة من تأشيرة دخول 28 دولة أوربية، والإقامة فيها لمدة 3 أشهر، إذ سيدخل القانون حيز التنفيذ حين يوافق عليه البرلمان الأوربي، بعد جولة من المحادثات عقدها المغرب والاتحاد الأوربي ببروكسيل، من أجل التوصل إلى اتفاق لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين المغاربة، الذين يرغبون في التوجه نحو أوربا. وسبق للمغرب والاتحاد الأوربي أن عقدا ببروكسيل جولة من المحادثات، من أجل التوصل إلى اتفاق لتسهيل منح التأشيرة.

وفي حديث له بهذا الخصوص قال صبري لحلو وهو محامي وخبير مختص في شؤون الهجرة، في اتصال لـ"شوف تيفي": "أن المغرب يعيش حركية اقتصادية كانت تعيشها هذه الدول مثل اسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا قبل الأزمة التي اندلعت سنة 2008، وأن المغاربة لم يعودوا مشروع مهاجرين لدى الاتحاد الأوربي، بمعنى أن المستوى المادي والاقتصادي الذي يحققه المغرب يجعله في حد ذاته جاذبا وليس مصدرا للمهاجرين، من أجل البحث عن حياة أفضل خارج التراب المغربي، وأنه لم يعد مصدر قلق لدى الاتحاد الأوربي، إذ عمد الاتحاد الأوربي منذ سنوات التسعينيات إلى فرض نظام التأشيرة على المغاربة، لأنهم كانوا يشكلون خطر الانتقال إلى مشروع مهاجرين عند سفرهم إلى دول الاتحاد الأوربي، يعبرون عن طريق نقط غير نظامية أو خارج النظم القانونية المحددة، أو حتى عندما يحصلون على التأشيرة يعمدون إلى البقاء داخل الاتحاد الأوربي".

وأوضح لحلو أن "المغرب أصبح يأوي مهاجرين من بلدان أخرى، وقد اعتمد في ذلك سياسة خاصة به للهجرة وهي سياسة إنسانية، إذ عمد منذ سنة 2013 على تمكين عدد من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء الموجودين فوق أراضيه من رخص الإقامة ورخص العمل، وهذه السياسة نعيش الآن نسختها الثانية" يقول لحلو، بمعنى أن المغرب لم يعد مصدرا للمهاجرين بل أصبح بدوره بلد استقبال وبلد عبور لدول أخرى .

من جهة أخرى كشف الخبير أن "الاتحاد الأوربي لديه دراسات تؤكد له أن "المغاربة الذين يسافرون إلى أوروبا هم عادة سياح ينفقون أموالا، خاصة في البرتغال وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا التي تحتاج إلى هذه السياحة المغربية، من أجل إنعاش اقتصادها، والتي يتوافد عليها عدد هائلا من المغاربة يقضون عطلهم الصيفية وحتى الموسمية" مبرزا أن "الاتحاد الأوربي لديه إحصائيات تؤكد أن المغاربة الذين يسافرون إلى أوربا هم رجال إعمال وسياح وطلبة وليس هنالك من خطر إلى أن يتحولوا إلى مهاجرين غير شرعيين"، مشيرا إلى أن "جزء كبير من المغاربة عادوا للعم