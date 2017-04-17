بالصورة..سعد لمجرد في صورة مثيرة مع طفلة صغيرة بباريس وهاشكون ﻿

نشر الفنان المغربي سعد المجرد على حسابه بالانستغرام وبصفحته بالفايسبوك صورة جمعته بطفلة جميلة، كشف من خلال تدوينته بأنها ابنة صديقه ''redsup''.

"شوف تيفي"



نشر الفنان المغربي سعد المجرد على حسابه بالانستغرام وبصفحته بالفايسبوك صورة جمعته بطفلة جميلة، كشف من خلال تدوينته بأنها ابنة صديقه "redsup".

وكتب المجرد إلى جانب الصورة " هذه ابنة الصديق الغالي @redsupa الله يحفظها و يحجبها من كل مكروه، أشكرك يا أخي على زيارتك الخاصة لي في باريس و تحياتي الخالصة لك ولأسرتك الكريمة#الله_الوطن_الملك #saadlamjarred1#saadlamjarred".