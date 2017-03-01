 وزارة ''حصاد'' تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة إلغائها مصاحبة الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية خلال فترة الامتحانات ﻿
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وزارة ''حصاد'' تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة إلغائها مصاحبة الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية خلال فترة الامتحانات

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 19:05 وزارة حصاد تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة إلغائها مصاحبة الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية خلال فترة الامتحانات | بوليتيك
وزارة ''حصاد'' تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة إلغائها مصاحبة الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية خلال فترة الامتحانات
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها لم تتخد أي قرار بشأن إلغاء حق المصاحبة التي يستفيد منه الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، إلا لبعض الحالات من الإعاقة

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها لم تتخد أي قرار بشأن إلغاء حق المصاحبة التي يستفيد منه الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، إلا لبعض الحالات من الإعاقة الحركية والحسية على سبيل المثال لا الحصر , خلافا لما تداوله البلاغ الصادر عن الاتحاد الوطني للجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة الذهنية الذي يدعي أن وزارة التربية الوطنية قامت بإلغاء حق المصاحبة التي يستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية خلال اجتياز امتحان السنة السادسة ابتدائية.

وذكرت وزارة "حصاد" في بلاغ لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن فئات المترشحين في وضعية إعاقة تستفيد من تكييف ظروف الإجراء والتصحيح، على أن تتولى اللجن الطبية الإقليمية تحديد صيغة أو صيغ التكييف من بين تلك المحددة في المقرر الوزاري في شأن دفتر مساطر تنظيم الامتحانات الإشهادية، وذلك حسب نوع الإعاقة ودرجتها استنادا إلى معطيات الملف الطبي للمترشح.

و طبقا لذات المادة يضيف البلاغ فيمكن للمترشحين الاستفادة ، حسب نوع إعاقتهم ودرجتها، إما من اصطحاب مرافق، بواسطة ترخيص من المديرية الإقليمية للوزارة المعنية، وذلك للقيام بمهمة كتابة الأجوبة عن أسئلة الاختبار، ويتم ذلك بعد إدلاء المرافق بالتزام مصادق على صحة إمضائه بعدم تقديم أي نوع من المساعدة للمترشح للوصول إلى الأجوبة الصحيحة والاكتفاء بكتابة الأجوبة التي يتوصل إليها المترشح بنفسه، أو من تمديد الحصة الزمنية للامتحان بإضافة نصف ساعة أو من كليهما.
كما تعمل الوزارة حاليا على بلورة وإرساء منهاج مكيف خاص بفئة المترشحين في وضعية إعاقة وهو ما سيسمح مستقبلا بتكييف الاختبارات وفروض المراقبة المستمرة مع خصوصيات هذه الفئةمن المترشحين , رغبة منها لمواصلة العمل على ترسيخ الإنصاف وتكافؤ الفرص في التربية لجميع الفئات وخاصة تلك التي توجد في وضعية إعاقة.

‫شوف تيفي

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وضعية إعاقة منهاج مكيف شوف تيفي المترشحين إعاقة ذهنية

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